نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين من ستاد برج العرب أمام المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسين السيد وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس إدارة النادي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة المصري المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.