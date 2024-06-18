نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام كولر مع الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء في لقاء ناري.

يخوض الاتحاد السكندري لقاء الليلة وهو في المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما يدخل الأهلي اللقاء في المركز الرابع بنفس الرصيد، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز.

ارقام كولر



وخاض الأهلي تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم.

وسجل لاعبو الأهلي 192 هدفًا وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2)