نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرحيل خلال أيام.. عرض جديد يهدد بقاء بيرسي تاو في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مغادرة القلعة الحمراء خلال شهر يوليو المقبل بعد أن قررت لجنة تخطيط الكرة بالنادي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الاستغناء عنه.

أسباب رحيل بيرسي تاو

الاستفادة المادية : يأتي قرار رحيله للاستفادة من عائد بيعه قبل انتهاء عقده في الموسم المقبل.

: يأتي قرار رحيله للاستفادة من عائد بيعه قبل انتهاء عقده في الموسم المقبل. المشاكل مع الجهاز الفني: تكرار مشاكل اللاعب مع الجهاز الفني، خاصة عند عدم الدفع به في التشكيل الأساسي.

العروض المقدمة لبيرسي تاو

بيرسي تاو تلقى عدة عروض خارجية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز هذه العروض:

الدوري الجنوب إفريقي : عروض من ناديي كايزر تشيفز وصن داونز.

: عروض من ناديي كايزر تشيفز وصن داونز. الدوري السعودي : عدة عروض من أندية سعودية.

: عدة عروض من أندية سعودية. الدوري الإماراتي: عرض من أحد الأندية الإماراتية، والذي يعد الأقرب للاعب بسبب المقابل المادي الكبير.

أكد مصدر مقرب من بيرسي تاو أن اللاعب يفاضل بين عرضين، أحدهما من الدوري السعودي والآخر من الدوري الإماراتي، مع تفضيله للعرض الإماراتي نظرًا للمزايا المالية الكبيرة التي سيحصل عليها.