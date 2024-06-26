عاجل.. محمد عبد المنعم يرفض رغبة كولر ويثير أزمة في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أثار محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء بسبب رغبته في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس المقررة إقامتها في شهر يوليو المقبل.

محمد عبد المنعم يرفض رغبة كولر

محمد عبد المنعم أبدى اعتراضه على رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لمشاركته في الأولمبياد، حيث يحتاج الفريق إلى خدماته في مباريات الدوري.

تلقى عبد المنعم معلومات من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بأن كولر يرفض انضمامه لبعثة المنتخب في باريس.

يطمح عبد المنعم في المشاركة بالأولمبياد لتعزيز فرصه في تلقي عروض احترافية جديدة، حيث تعتبر الأولمبياد منصة مثالية لمتابعة أندية أوروبا واكتشاف المواهب.

الهدف من المشاركة في الأولمبياد

محمد عبد المنعم يعتقد أن مشاركته في أولمبياد باريس ستساهم في تعزيز ملف احترافه الخارجي، خاصة أنه تلقى عدة عروض خارجية في الفترة الماضية، وينتظر المزيد من العروض إذا شارك في الأولمبياد.

تبقى الأزمة قائمة بين رغبة اللاعب في المشاركة في حدث دولي كبير وبين احتياجات الأهلي في منافسات الدوري، مما يضع إدارة النادي والجهاز الفني أمام تحدٍ لحل هذه المسألة بما يحقق مصلحة الطرفين.