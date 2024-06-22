عاجل.. رسالة مؤثرة من أفشة بعد فوز الأهلي على الداخلية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، رسالة مؤثرة بعد فوز المارد الأحمر على الداخلية بنتيجة 2-1 وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كتب أفشة عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “في حاجات بتحصل بتتمني من كل قلبك انك متعيشهاش، أيام نفسك تعديها وتنسي حزن كبير”.

وتابع أفشة: “الله يرحم علاء العطار ويصبر أهله.. الله يرحم نورهان ونرجس ويرزقهم جنات النعيم.. يارب أحسن ختامنا واحفظ شبابنا وبناتنا وبلادنا”.

وسجل محمد مجدي أفشة، هدف تقدم الأهلي ضد الداخلية في الدقيقة “19” من عمر الشوط الأول.

وتمكن عمرو السولية، من إضافة الهدف الثاني لمصلحة الأهلي أمام الداخلية بالدقيقة “84”، ليمنح المارد الأحمر 3 نقاط ثمينة.