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أحمد جودة - القاهرة - أكد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن قائد الديوك كيليان مبابي يسجل تقدما في برنامج تعافيه من كسر في الأنف، لكن ديشان لم يتعهد بأن يشارك النجم الجديد لريال مدريد الإسباني في المواجهة أمام بولندا بعد غد الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات في يورو 2024 بألمانيا.

ديدييه ديشامب يكشف موقفه مبابي من المشاركة أمام بولندا

وقال ديشان اليوم الأحد لمحطة "أر أم سي" الإذاعية "هل سيبدأ أمام بولندا؟ سنرى بناء على الأحداث".

وأوضح ديشان أن التورم يتحسن كل يوم وأن "كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن مبابي سيعتاد بشكل أفضل على ارتداء واق الوجه، الذي يؤثر على رؤيته، بعد أن شارك به أمس السبت في المباراة الودية التي جمعت بين بدلاء منتخب فرنسا وشباب فريق بادربورن الألماني.

وأكد لاعب الوسط اوريلين تشواميني أن مبابي يفضل اللعب دون الواقي لكن الطبيب رفض النصريح له بذلك.

وأشار تشواميني إلى أن مشاركة مبابي أمام بولندا بعد غد الثلاثاء "ستعني لنا الكثير.