نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف: الدوري السعودي صعب جدا.. وحزنت لعدم المشاركة أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي ومنتخب مصر، عن أهمية اللعب في الدوري السعودي مؤكدا بأنه شعر بالحزن لعدم مشاركته مع الفراعنة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال مهاجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية: " تجربة الخليج مهمة بالنسبة لي.. والدوري السعودي صعب جدا، مؤكدًا بأن المعدل التهديفي مقبول بالسنة له".

وأضاف: "أحرزت أهداف مهمة في الشباب والهلال والاتحاد والوحدة، وطموح الزعيم سبب مهم في فوزه بدوري روشن".

وتابع:" أحمد حجازي وطارق حامد نجحا في الدوري السعودي"

وأوضح: " عقدي مع الخليج سينتهي بنهاية الموسم المقبل"

واستطرد: "حسام حسن يتعامل مع المهاجمين بشكل خاص بعد كل تدريب، ةحرنت لعدم المشاركة مع الفراعنة أمام بوركينا وغينيا بيساو"

وواصل: "لا أتابع الدوري المصري بشكل منتظم،المنافسة على لقب الدوري محصورة بين الأهلي وبيراميدز ولسه بدري على حسم الدوري"

وتطرق بالحديث عن قرار كولر برحيله عن الأهلي، قال: " السويسري كان متمسك باستمراري ولم يطلب رحيلي عن القلعة الحمراء"

وأكمل: "السوشيال ميديا أحيانا تُزيد من التعصب بين الجماهير، وتحفيل جماهير الأهلي والزمالك على بعض عند الخسارة مش حلو"

وأختتم: " تتويجي بالبطولة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي كانت أهم بطولة بالنسبة لي".