نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي يكشف توقعاته لبطل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي، أن بطولة كأس الأمم الأوروبية لم تشهد أي مفاجأت قوية حتى الأن ومن المتوقع حدوث مفاجأت في الأدوار التالية.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو، حيث تعد تلك هى المرة الثانية تاريخيا التي تقام فيها بطولة اليورو على ملاعب ألمانيا.

تصريحات ديفيد سيزا

وقال ديفيد سيزا المدرب العام الأسبق لفريق الأهلي: في رأيي أن منتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال الأقرب للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية في النسخة الحالية نظرًا لقوتهم الفنية.

وأضاف: منتخب إسبانيا والبرتغال يضمان لاعبين مميزين في النسخة الحالية من بطولة اليورو.