نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحسم موقف كالوشا من عرض الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي عن العروض الاحترافية المقدمة للثلاثي حمدي ونادر حواش وكالوشا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على نظيره نادي الجونة، بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دوري النيل.

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور":"نستعد للموسم القادم بشكل جيد، ولن يكون هناك مشكلة في التفريط في أي لاعب في حال وجود عرض جيد، سواء عروض خارجية أو داخلية، ولكننا سنرجح الخارجي".

وذكر: "حواش وحمدي لاعبان متميزين للغاية، ولدي لاعبين كبار مثل علي فوزي فهو أكثر اللاعبين لياقة بدنية في الفريق على الرغم من عامل السن".

واختتم: "كان هناك عرضين لحمدي، وعرض لنادر حواش من البرتغال، وكالوشا كان له عروض داخلية عديدة أبرزها الزمالك".

وانتهي اللقاء بفوز إنبي على الجونة بهدف دون مقابل، ورفع الفريق البترولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.