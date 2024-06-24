والد محمد شريف يكشف حقيقة أزمة نجله مع حسام حسن.. ويؤكد: أنا زملكاوي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف والد النجم الدولي محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي الحالي، والنادي الأهلي السابق، عن حقيقة أزمته مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

والد محمد شريف يكشف عن انتمائه

وأكد والد محمد شريف، في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10"، مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى:" حزنت على قرار رحيله عن الأهلي، رغم أنني زملكاوي وابني أهلاوي طول عمره".

وتابع: " انتقلت من تشجيعي للزمالك إلى الأهلي بسبب نجلي محمد شريف ".

ثم أوضح:" نحترم التعاقد مع نادي الخليج السعودي،

والزمالك ليس في حسابات نجلي في المستقبل".

واستكمل والد محمد شريف: "كنت أتمنى أن يلعب محمد شريف في نادي الزمالك لكن الآن الوضع تغير بعد أن أصبح من هدافي الأهلي، ورغبته في الوقت الحالي، العودة إلى القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع الخليج السعودي".

واختتم عن حقيقة الأزمة بين نجله وبين حسام حسن: "لا يوجد مشاكل بين محمد شريف وحسام حسن مدرب منتخب مصر".

