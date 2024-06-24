نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة منتخب أورجواي: محمد صلاح يشبهني كثيرا.. وهذا المنتخب سيتوج ببطولة يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف روبين سوسا نجم منتخب أورجواي ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان ولاتسيو السابق، عن رأيه في النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وعن المنتخب المرشح للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

سوسا يتحدث عن المنافسة في بطولة كوبا أمريكا

وأكد سوسا في تصريحات عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج رقم 10 بالقناة الاولى: "بطولة كوبا أمريكا بطولة مميزة للغاية لدى الجماهير في أوروجواي، ولدينا العديد من اللاعبين الجيدين ".

وتابع: "المنافسة على بطولة كوبا أمريكا ستنحصر بين منتخبات البرازيل والأرجنتين وأوروجواي، وكذلك كولومبيا، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين".

وأشار سوسا عند سؤاله عن نجم ليفربول داروين نونيز،: هو هداف مميز، ولديه رغبة في إحراز الأهداف، ولكنه معظم الوقت ينخفض مستواه، لكنه الهداف الحالي وأملنا في منتخب أوروجواي".

واستكمل: "آمل أن يقدم نونيز مستوى جيد مع منتخب أوروجواي في كوبا أمريكا، ونجح بالفعل في ذلك مع فريق ليفربول، ولكنه ليس لديه دراية ببعض التفاصيل الصغيرة، حتى يكون مثل اللاعبين الكبار ".

وعن يورو 2024، اردف: "شاهدت بعض المباريات في بطولة يورو، منتخب إسبانيا يملك أداء رائع ولاعبين جيدين للغاية، وفي رأيي منتخبات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هم المرشحين للتتويج بالبطولة، وأعجبني للغاية مباراة إسبانيا وإيطاليا، حيث أشجع المتتهب الإيطالي ".

وأضاف:" منتخب إسبانيا هو المرشح الأول للفوز ببطولة اليورو".

واستدرك سوسا: "أرى أن تجربتى الأهم في مسيرتي هي المشاركة مع منتخب أوروجواي، والفوز معهم ببطولة كوبا أمريكا في نسختين، هو فخر كبير لأي لاعب، وكذلك حينما فوزنا على الأرجنتين عندما كان يتواجد ضمن صفوفه مارادونا".

واردف نجم منتخب أورجواي السابق: "كنت محظوظ باللعب مع فريقي إنتر ميلان ولاتسيو، في الوقت الذي كان هناك لاعبين مميزين معي مثل دينيس بيركامب في صفوف النيراتزوري".

كما أوضح: "في رأيي أن مارادونا أفضل من ليونيل ميسي، لأن خارج الملعب أثر عليه كثيرًا لكنه داخل الملعب كان رائع للغاية ولاعب استثنائي، وفزت عليه كثيرا".

وعمن محمد صلاح، اختتم سوسا تصريحاته: " هو لاعب مميز للغاية وأدى مستوى جيد لكرة القدم الأوروبية، سواء في الدوري الإيطالي أو مع ليفربول حيث يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهني في مشواري ببطولة الدوري الإيطالي كمل أنه قدم أداء كبير في مسيرته حتى الآن، وينشر بالبهجة حينما تشاهده يلعب"

