نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الإثنين 24-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الإثنين 24-6-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها بطولة يورو 2024 ولقاء البرازيل وكوستاريكا في الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا.

يورو 2024 والقنوات الناقلة



كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max



كوبا أمريكا 2024



كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء

البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء

الدوري المصري والقنوات الناقلة



البنك الأهلي vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports

الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports

