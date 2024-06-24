نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الإثنين 24-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الإثنين 24-6-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها بطولة يورو 2024 ولقاء البرازيل وكوستاريكا في الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا.
يورو 2024 والقنوات الناقلة
كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max
ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max
كوبا أمريكا 2024
كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء
البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء
الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports
فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports
الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports