الرياضة

مباريات اليوم الإثنين 24-6-2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الإثنين 24-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الإثنين 24-6-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها بطولة يورو 2024 ولقاء البرازيل وكوستاريكا في الجولة الأولي من بطولة كوبا أمريكا.

يورو 2024 والقنوات الناقلة


كرواتيا vs إيطاليا – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

ألبانيا vs إسبانيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max


كوبا أمريكا 2024


كولومبيا vs باراجواي – 1 فجر الثلاثاء

البرازيل vs كوستاريكا – 4 فجر الثلاثاء

الدوري المصري والقنوات الناقلة


البنك vs بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو vs الاتحاد السكندري – 7 مساء - ONTime Sports

الداخلية vs زد – 7 مساء - ONTime Sports
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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