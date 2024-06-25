نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واحد من الأهلي وأخر زمالك.. ميكالي يستقر على ثلاثي مصر في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على الثلاثي فوق السن الذي يشارك مع الفراعنة في بطولة أولمبياد باريس 2024 المنتظرة، والتي تنطلق في السادس والعشرين من يوليو القادم إلى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

وتقع كتيبة الفراعنة، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وجمهورية الدومينكان وأوزبكستان.

- ميكالي يستقر على الثلاثي الكبير

واستقر المدرب البرازيلي على اصطحاب الثلاثي مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، وإمام عاشور نجم الأهلي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك في قائمة الفراعنة المشاركة في الأولمبياد.

ويحاول ميكالي في الوقت الحالي، التأكد من تطورات إصابة مصطفى محمد الذي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو الأخيرة.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أحد الأسماء التي يرغب ميكالي في ضمها، إلا أن إدارة الريدز رفضت إرسال اللاعب بسبب فترة الاعداد للموسم القادم.

