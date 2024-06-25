نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الناموس.. أزمة تضرب منتخب ألمانيا قبل ثمن نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني منتخب ألمانيا من أزمة قبل خوض مباراته في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، والتي يستضفها على أرضة حتى 14 يوليو القادم.

نجح منتخب ألمانيا في حسم تأهله لدور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، متصدرًا مجموعته بعد تعادله مع سويسرا بهدف لمثله في اللحظات الأخيرة.

منتخب ألمانيا في أزمة قبل دور الـ 16

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن منتخب ألمانيا يعاني من مشكلة هجوم الناموس على المعسكر، وتم منع اللاعبين من التجمع بمنطقة مفتوحة مثل محيط حمام السباحة أو الحديقة.

وضرب معسكر منتخب ألمانيا هجوم من الناموس، حيث تسبب في إلغاء تجمع اللاعبين لمشاهدة مباريات اليوم لمعرفة الفريق المنافس في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم أوروبا



1- منتخب ألمانيا - 7 نقاط

2- منتخب سويسرا - 5 نقاط

3- منتخب المجر - 3 نقاط.

4- منتخب أسكتلندا - نقطة واحدة

وانطلقت بطولة أمم أوروبا 2024 يوم 14 يونيو وتستمر حتي 14 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا، وستقام أحداث البطولة في 10 ملاعب بمدن ألمانيا أبرزها أليانز أرينا في ميونخ والملعب الأولمبي في برلين وسيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

قائمة ألمانيا في يورو 2024

حراسة المرمى: أوليفر بومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: فالديمار أنتون، بنجامين هنريكس، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيمليان ميتيلستاد، ديفيد راوم، أنتونيو روديجر، نيكو شولتربيك، جوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريخ، كريس فوريخ، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، توني كروس، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، ليروي ساني، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ماكسيماليان بيير، نيكلاس فولكورج، كاي هافيرتز، توماس مولر ودينيس أونداف

