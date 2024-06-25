نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| أحمد سالم: الأمور لا تحسب بخسارة 6 نقاط لكنها كرامة الزمالك ومحمد يوسف: محمد يوسف: لست مع قرار الانسحاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024 وفلاش باك على ما قاله النقاد حول أزمة القمة:

مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك حتى ظهر اليوم كانو مستعدين لخوض المباراة في موعدها

أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق ان لاعبي الفريق كانو مستعدين تماما لخوض المبارة غدا فب موعدها حسب تعليمات الجهاز الفني للاعبين خلال الساعات الماضية.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc: “ لا أعلم سبب عدم تلبية رغبة الزمالك في خوض المؤجلات أولا رغم الموافقة على طلب فريق بيراميدز بنفس الأمر من قبل مشددا على أنه مع قرار مجلس إدارة نادي الزمالك تماما بعدم خوض مباراة القمة غدا”.

محمد يوسف: لست مع قرار انسحاب الزمالك من مباراة القمة

قال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق إنه ليس مع قرار نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة القمة قبل موعد المباراة بيوم حتى وإن كنت بعيد عن المنافسة

وأضاف يوسف في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc: “ ان قرار الانسحاب سيعود بالضرر على الفريق خلال الفترة القادمة لإنه سيكون له تأثير سلبي على آداء اللاعبين في المباريات القادمة لان قرار الانسحاب هل سيكون في مباراة الأهلي ام في المباريات القادمة، مشددا على أنه كان لا بد أن يخوض المباراة في موعدها”.

تيدي شيرنجهام: أسبانيا وألمانيا مرشحين للفوز باليورو.. وتواجد ١٥ لاعب من الدوري السعودي في البطولة أمر مميز

أكد تيدي شيرينجهام نجم منتخب انجلترا السابق ان منتخبي ألمانيا وإسبانيا مرشحان بقوة للفوز ببطولة اليورو وليس لدي شعور إيجابي للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة ساوثجيت لإنه لا يقدم الآداء المطلوب منه مع المنتخب.

وأضاف نجم منتخب انجلترا السابق في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc: " تواجد ١٥ لاعب من دوري روشن في بطولة اليورو أمر جيد بالنسبة للدوري السعودي مشددا على أنه بات محط انظار لاعبي اوروبا خلال الفترة القادمة لتواجد الكثير من لاعبي أوروبا في بطولة الدوري ".

أحمد سالم: الأمور لا تحسب بخسارة 6 نقاط لكنها كرامة الزمالك.. ومطالبنا عادلة والبيان موجه للجمهور وليس للرابطة

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أنه سيتم دراسة الملف الخاص بايقاف قيد النادي والحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية بعناية شديدة من جانب مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الاعلان عن موقف النادي خلال أيام.

وقال عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "نادي الزمالك عبر ظروف صعبة كثيرة خلال الفترة الماضية، ومجلس الإدارة اعتذر عن عدم خوض لقاء الأهلي".

وأضاف: "حسب البيان الصادر.. فأن العودة للمنافسة الشريفة في بطولة الدوري المصري من وجهة نظري بعد إتمام مطالب نادي الزمالك (العادلة)، والبيان مُوجه للجمهور وليس لرابطة الأندية، قمنا بشرح المشكلة للجماهير وعلى ضوء ذلك قررنا عدم خوض لقاء الأهلي".

وواصل: "بالتأكيد لن يتم إصدار بيان رسمي يتم شرح فيه ما دار في الغرف المغلقة، والمفاوضات لا تطرح عبر وسائل الإعلام، البيان كان لجمهور الزمالك وليس لجهات معينة، ولم نصدر بيان للهجوم على أي جهة أو نتحدى أحد، ابلغنا الجماهير بأن لدينا ظروف تمنعنا من خوض لقاء الأهلي، وفي القريب العاجل سنعود للمشاركة بعد اسبوع أو شهر، بالتأكيد لدينا خطط بديلة كثيرة".

الشامي: ثقتي كبيرة في كشري ولاعبي البلدية للبقاء في الممتاز

أكد مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، أن فريقه تلقى خسارة كبيرة أمام البنك الأهلي، خصوصًا أن النادي يخوض تجربة صعبة منذ بداية الموسم الجاري، موجهًا الشكر لـ الكابتن أحمد عبدالروف الذي قاد الفريق على مدار موسمين، بعدما نجح في الصعود بالبلدية.

وقال الشامي عبر بوكس تو بوكس: "قمنا بإنهاء التعاقد بالتراضٍ مع عبدالرؤوف، وهو يمتلك امكانيات جيدة، ولكن هناك بعض الأمور لم تساعده للظهور بشكل أفضل مع البلدية، لدينا بعض الأخطاء".

وأضاف: "أحمد كشري سيتولي قيادة البلدية وسيتواجد في التدريبات اليوم بشكل طبيعي، والفريق أصبح في موقف صعب، ولدينا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين، هناك 8 مباريات متبقية، وهدفنا البقاء في الدوري الممتاز".