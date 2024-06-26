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أحمد جودة - القاهرة - ستكون هناك احتمالات لغياب ليونيل ميسي عن مباراة الأرجنتين المقبلة في بطولة "كوبا أمريكا 2024" أمام بيرو لإراحته بعد شعوره بآلام في الفخذ، مع ضمان فريقه بالفعل بلوغ الدور المقبل بعد فوزين في دور المجموعات.

"كوبا أمريكا 2024".. أنباء عن احتمالية غياب ميسي أمام بيرو

واحتاج ميسي، الذي بلغ عامه 37 هذا الأسبوع ويعاني من آلام في العضلات، إلى تدخل الأطباء لفترة قصيرة لتلقي العلاج في الفخذ خلال فوز الأرجنتين 1-0 على تشيلي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها وأطلق تسديدة من مدى بعيد اصطدمت بالقائم وكان لاعبًا رئيسيًا في هجمات الأرجنتين.

وقال ميسي "الأمر يزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من الاستمرار حتى النهاية، أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا.. لم أتمكن من التحرك بشكل سليم بسبب التشنجات".وأوضح ميسي: "بأن الحكمة تقتضي حصوله على الراحة خلال مواجهة بيرو السبت المقبل".وأضاف: "دعونا نرى كيف ستسير الأيام القليلة المقبلة وكيف سأتعافى، اتخذنا خطوة مهمة بالتأهل لنتحلى بالهدوء."هناك الكثير من المباريات، والكثير من السفر" مشيرًا إلى أنه عانى أيضا من آلام الحلق والحمى قبل مباراة تشيلي.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقة على كندا بـ3 نقاط بعد فوزها على بيرو.