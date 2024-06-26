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عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة مدافعه

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أحمد جودة - القاهرة - ‏أتم النادي الأهلي اتفاقه مع نظيره الدحيل القطري لاستعارة مدافعه يوسف أيمن لمدة موسم مع أحقية الشراء.

  وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق لضم يوسف أيمن من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

  وأضاف المصدر بأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل توقيع العقود بشكل رسمي. 

 وأشار المصدر إلى أن الاتفاق على ضم المدافع يوسف أيمن جاء بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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