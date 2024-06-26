نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع الدحيل القطري لاستعارة مدافعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏أتم النادي الأهلي اتفاقه مع نظيره الدحيل القطري لاستعارة مدافعه يوسف أيمن لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق لضم يوسف أيمن من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأضاف المصدر بأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق على ضم المدافع يوسف أيمن جاء بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.‏