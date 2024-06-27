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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي اختير أفضل لاعب في الفوز 2-0 على البرتغال في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2024، احترامه تجاه إسبانيا، خصم فريقه في ثمن نهائي البطولة القارية، لكنه حذر من أن فريقه أثبت بالفعل أنه يستطيع اللعب والتغلب على أي منافس.

كفاراتسخيليا: مباراة إسبانيا صعبة لكن ليست مستحيلة



قال كفاراتسخيليا عقب تحقيق الانتصار: "نحن نحترم إسبانيا بشدة لأننا لعبنا ضدهم كثيرًا، وقدمنا أداءً جيدًا، كلاهما البرتغال وإسبانيا فريقان جيدان، لكننا أظهرنا أنه بإمكاننا اللعب ضد أي منافس والفوز".



وأضاف عن المواجهة المقررة الأحد المقبل: " نعلم أن المواجهة صعبة، ولا يوجد خصم سهل ولكن المهمة ليست مستحيلة، سنقدم أفضل ما لدينا أمام إسبانيا، لا إسبانيا أو البرتغال الأمر سيان، نكن الاحترام لها وسنبذل قصارى جهدنا".