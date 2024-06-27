ديديه ديشامب يحذر لاعبي فرنسا من قوة بلجيكا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حذر المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، ديديه ديشامب، لاعبي الديوك من قوة منافسهم المقبل بلجيكا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.



وتلتقي فرنسا وبلجيكا يوم، الإثنين 1 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "ميركور سبيل أرينا" في مدينة "دوسلدورف" في ألمانيا.

وتأهلت فرنسا كوصيف للمجموعة الرابعة بينما، كانت بلجيكا أيضًا وصيف المجموعة الخامسة خلف رومانيا، وبالتالي، الجميع سينتظر لقاء ناري في دور الـ 16.

وتحدث ديشامب عن المواجهة المقبلة في مؤتمره الصحفي، وقال: "بلجيكا منتخب عظيم يمتلك فريقًا رائعًا خاصة في الهجوم لديه كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو، جيرمي دوكو ولياندرو تروسار".



واستمر: "بلجيكا أحد الفرق الرائعة في أوروبا، لقد وصلوا إلى دور الـ 16، نعرف بعضنا البعض جيدًا، ستكون مباراة منتظرة بالنسبة لنا ولهم".

وأضاف: "لقد تابعنا مبارياتهم الثلاث، خاصة لقاء أوكرانيا الأخير، لديهم قوة هجومية كبيرة".

وأتم: "لقد احتلوا المركز الثاني أيضًا في مجموعتهم، واجهوا بعض الصعوبات، وبالتأكيد، سيرغبون في تأكيد عكس ذلك أمامنا، علينا ان نكون مستعدين".