تكليف عاجل من اتحاد الكرة لرئيس لجنة الحكام

ووردت الفترة الماضية شكاوى العديد من الأندية بشأن الحالات الجدلية اخرها كان من الزمالك بعد مباراته أمام المصري.

ومازال مصير البرتغالي يشكل الحيرة إلا أنه من المواقع استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

محمد يوسف

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