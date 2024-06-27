نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكليف عاجل من اتحاد الكرة لرئيس لجنة الحكام في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كلف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه جمال علام فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية بمراجعة كافة الحالات الجدلية الفترة الماضية.
وطالب الاتحاد رئيس لجنة الحكام مراجعة شكاوى الأندية الفترة الماضية من أجل اتخاذ قرارات بشأنها.
مصير بيريرا الفترة المقبلة
ومازال مصير البرتغالي يشكل الحيرة إلا أنه من المواقع استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.
ووردت الفترة الماضية شكاوى العديد من الأندية بشأن الحالات الجدلية اخرها كان من الزمالك بعد مباراته أمام المصري.
ويبقى قرار الاتحاد طبقا لمراجعات بيريرا وقراراته في الحالات المتعددة.