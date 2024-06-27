نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع إنجلترا يقلل من خطورة وضع الفريق في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلل مارك جيهي، مدافع المنتخب الإنجليزي، من الأقاويل بأن فريقه حصل على المهمة الأسهل في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا، حيث سيواجه نظيره السلوفاكي.

وقال المدافع جيهي: "أعتقد أن الجميع رأى في هذه البطولة، أنه لا يوجد جانب إيجابي للقرعة".

وأضاف: "كل فريق، وكل منافس سيكون من الصعب مواجهته، أعتقد أنه يجب علينا التحلي بالهدوء ".

وتابع مدافع كريستال بالاس: "وضعنا الضغط على كاهلنا لكننا نتحلى بالهدوء، ولدينا حالة من التركيز ونحتاج لمواصلة التركيز على شيء واحد في الوقت الحالي".