نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يعين نجمه السابق في طاقم التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عودة مدافعه البولندي السابق لوكاس بيشتشيك إلى الفريق كمساعد للمدرب الجديد نوري شاهين

وقال شاهين: "لوكاس بيشتشيك كان خياري الأول حينما أصبح واضحا أن سفين بيندر سيغادر دورتموند، لدي علاقة جيدة معه وكنت أحب كثيرا العمل مع سفين".

وأعلن دورتموند أن بيندر، لاعب سابق للفريق، لن يتمكن من مواصلة العمل مع الفريق بسبب ظروفه الخاصة، ورغبته الشخصية في التطور كمدرب".

وسبق لترالهاو وأرسلان العمل مع شاهين خلال فترة تدريبه لأنطاليا سبور في الدوري التركي