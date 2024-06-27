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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الخميس، عن تمديد عقد مدافعه الكرواتي جوسيب ستانسيتش حتى يونيو عام 2029.

بايرن ميونخ يعلن تمديد عقد نجم الفريق

وقال المدافع الكرواتي: "أنا سعيد بتوقيعي على عقدي الجديد مع بايرن، كنت مشجعا لهذا النادي لمدة أطول مما أتذكر، أنا ممتن لليفركوزن لأنني تعلمت الكثير داخل وخارج الملعب، ولعبت العديد من المباريات وأظهرت ما يمكنني فعله واكتسبت إيقاع لعب الفريق ".

وانضم ستانسيتش لفريق بايرن ميونخ لأقل من 17 عاما قادما من فروستينفلدبروك في يناير عام 2017، ثم وصل إلى الفريق الأول وشارك في 41 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا واحدا حتى الآن، كما حقق لقب الدوري الألماني ثلاث مرات مع الفريق البافاري وحقق لقب الدرجة الثالثة مع الفريق الاحتياطي ببايرن عام 2020.

وشارك ستانسيتش مع منتخب كرواتيا في أمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، لكن فريقه خرج من دور المجموعات.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي: "ستاني يعلم كيف تسير الأمور في بايرن، لقد قدم نفسه على أعلى مستوى في ليفركوزن ومع المنتخب الكرواتي ونحن نتطلع للأعوام المقبلة معه".