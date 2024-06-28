نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سموحة لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت طاقم حكام المباراة بقيادة محمد سلامة.

ويعاونه كلا من مصطفى حسن مساعد أول، رجب محمد مساعد ثان، السيد منير حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود الدسوقي، وأحمد ناجي.

موعد مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الإسكندرية المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.