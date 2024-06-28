الرياضة

فرج عامر يطالب بإعادة مباراة سموحه وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - طالب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه بتفعيل لائحة لجنة المسابقات التى تنص على إعادة المباراة فى حالة حدوث ظروف قهرية وهو ماينطبق على أحداث مباراة سموحه وبيراميدز التى كانت تقام على ستاد الإسكندرية مساء اليوم ولم تكتمل.

وتوقفت المباراة فى الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد أن تطاير الدخان فجأة في المقصورة الرئيسية.

ونجحت إدارة الدفاع المدنى فى التعامل مع الموقف وإخماد الحريق.

وكانت النتيجة عند توقف المباراة  التعادل بهدف لكل فريق.

وينتظر الجميع قرار لجنة المسابقات بتطبيق اللائحة وإعادة المباراة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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