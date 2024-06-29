عاجل.. جوميز يكشف سر فوز الزمالك أمام سيراميكا ويعلق على غياب الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة جدًا، ووجه التهنئة للفريق المنافس على المستوى الذي ظهر عليه في المباراة، مشيدًا بالمدير الفني لسيراميكا واللاعبين.

جوميز يكشف سر فوز الزمالك أمام سيراميكا

أضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا:" السبب الرئيسي في فوز الزمالك هو أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون في الجزء الهجومي، ولدي احساس مختلف في هذه المباراة بتسجيل أربعة أهداف وصناعة العديد من الفرص".

وتابع: "الأمر الذي لم يعجبني هو ترك المساحات للمنافس مما ساعد على تحولهم الهجومي، لكن في النهاية الأمر الجيد هو تحقيق الفوز، والنتيجة عادلة وفقا ما قدمه لاعبو فريقي".

وفيما يخص غياب الجماهير عن لقاء اليوم قال: "سأتحدث عن رأيي الشخصي، أنا كمدرب أفضل أن أرى الاستاد ممتلئ لأن قيمة الزمالك الكبيرة سببها الجماهير، ونحن كلاعبين وجهاز فني نفضل تواجد الجماهير دائما، وأحترم السبب الذي لم يجعلهم يحضرون لكن هناك جزء صغير حضر واستحقوا أن يفرحوا بفوز فريقهم".

وتحدث جوميز عن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد قائلًا: "لا نستطيع قيد أي لاعب جديد بسبب إيقاف قيد الزمالك، وقد يكون الأمر سلبي بشكل عام، لكن الأمر إيجابي بالنسبة لي لأن الأمر يزيد من تركيزنا مع الفريق الأن وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

وأضاف: "نركز على المباريات المتبقية في وقت قليل وأتمنى أن نحافظ على عناصر فريقنا وألا يتعرض أي لاعب لإصابات في ظل ضغط المباريات".

وقال جوميز:" الحكم أدى مباراة جيدة، لكن إذا كان لدي وقت كاف بعد انتهاء الموسم سأقدم للحصول على دورة في التحكيم لمعرفة القوانين الجديدة".

واختتم المدير الفني قائلًا:" حسابيا الزمالك ليس خارج المنافسة على الدوري، رغم أن الأمور صعبة جدا بعد فقدان نقاط قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وفي الدوري لا تتوقع ماذا سيحدث ولا بد أن نكون جاهزين لأي حسابات، وأنا كمدرب أعمل على كل مباراة بشكل منفصل للتركيز على الفوز، وكل لاعب يجب أن يقاتل على مركزه في الفترة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.