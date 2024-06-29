عاجل.. فرمان جديد من جوميز قبل مواجهة فاركو في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم في مسابقة الدوري.

فرمان جديد من جوميز قبل مواجهة فاركو

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.