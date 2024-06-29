نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توقف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024 بسبب سوء الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الحكم مايكل أوليفر إيقاف مباراة منتخبي ألمانيا والدنمارك في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024". المباراة كانت تقام في دور الـ 16 بين الفريقين، وكان من المقرر أن تُلعب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

تم إيقاف المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت الأمطار تهطل بغزارة على أرض الملعب، ما دفع الحكم إلى اتخاذ قراره لضمان سلامة اللاعبين.

تم تعليق المباراة مؤقتًا في انتظار تحسن الأحوال الجوية، خوفًا من تفاقم العواصف الرعدية المتوقعة.

قد حذر خبير الأرصاد الجوية، دومينيك يونج، من تدهور الطقس قائلًا: "من المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة بقطر يصل إلى 3 سم من مساء السبت حتى ليل الأحد، مع توقعات برياح تصل سرعتها إلى 100 إلى 140 كم/ساعة واحتمالية لظهور أعاصير أيضًا".