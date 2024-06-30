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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قرر عرض نجم الفريق الكتالوني للبيع بأي سعر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يقرر عرض نجمه للبيع

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، إلى أن مسؤولي النادي الكتالوني، قرروا التخلي عن أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف:"بكل حزن برشلونة يتخلى عن أنسو ولا يستطيع إنقاذه، هم على استعداد لقبول عرض منخفض لإنهاء علاقته بالنادي".

وأكمل، أن إدارة برشلونة تنتظر عروض غير الأندية الاسبانية لأنهم سيدفعون اكثر في الخارج.

وأكد الصحفي الإسباني أن فاتي يريد البقاء والنادي يريد بيعه

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الجديد، غير مقتنع بإمكانيات أنسو فاتي، ولا يريد بقائه ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.