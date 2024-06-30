نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يحسم موقفه من عروض السعودية وقطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، عروضًا مغريةً من أندية أوروبية وخليجية بعد رحيله عن تدريب برشلونة وذلك في الفترة الماضية.

تشافي يحسم موقفه من عروض السعودية وقطر

كشف الإعلامي ألفريدو مارتينيز التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشافي استقبل عدة عروض من أندية أوروبية مهمة تطمح للمنافسة على دوري الأبطال.

وأشار إلى أنه تشافي يحظى أيضًا باهتمام أندية من قطر والسعودية ولكنه رفض جميع العروض المقدمة من أجله في الوقت الحالي.

ولفت مارتينيز إلى أنه تشافي قراره واضح وهو التوقف عن العمل بالوقت الحالي وأخذ فترة إجازة لمدة موسم واحد على الأقل.