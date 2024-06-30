الرياضة

تشافي يحسم موقفه من عروض السعودية وقطر

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، عروضًا مغريةً من أندية أوروبية وخليجية بعد رحيله عن تدريب برشلونة وذلك في الفترة الماضية.

تشافي يحسم موقفه من عروض السعودية وقطر

كشف الإعلامي ألفريدو مارتينيز التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشافي استقبل عدة عروض من أندية أوروبية مهمة تطمح للمنافسة على دوري الأبطال.

وأشار إلى أنه تشافي يحظى أيضًا باهتمام أندية من قطر والسعودية ولكنه رفض جميع العروض المقدمة من أجله في الوقت الحالي.

ولفت مارتينيز إلى أنه تشافي قراره واضح وهو التوقف عن العمل بالوقت الحالي وأخذ فترة إجازة لمدة موسم واحد على الأقل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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