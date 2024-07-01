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أحمد جودة - القاهرة - شدد قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، على جاهزية فريقه للتتويج بلقب "يورو 2024" للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تأهل الفريق لدور الـ8 في المسابقة.

هاري كين: هدف بيلينجهام الأفضل في تاريخ إنجلترا

وحقق منتخب إنجلترا فوزا دراماتيكيا 2-1 على نظيره السلوفاكي (بعد التمديد)، مساء الأحد، في دور الـ16 للمسابقة القارية المقامة حاليًا في ألمانيا، ليضرب موعدًا في دور الـ8 مع منتخب سويسرا، الذي أطاح بمنتخب إيطاليا (حامل اللقب)، عقب فوزه 2-0 على المنتخب الأزرق السبت الماضي.

وتأخر منتخب انجلترا بهدف في الشوط الأول، قبل أن يحرز جود بيلينغهام هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي، الذي سجل خلاله كين هدف الصعود لدور الـ8 في الدقيقة 91.

وقال كين عقب المباراة: "نعلم أننا سنفعل كل ما يتطلبه الأمر، إذا كانت هناك مباراة أخرى بنفس هذا السيناريو في دور الـ8، فليكن. هذا الفريق يعرف كيفية قلب الطاولة على أي منافس وقد فعلنا ذلك اليوم".

وبتسجيله هدف الفوز لمنتخب إنجلترا في المباراة، تساوى كين مع الفرنسي أنطوان غريزمان، كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الأدوار الإقصائية بالبطولة، برصيد 5 أهداف لكل منهما

وكشف مهاجم بايرن ميونخ الألماني: "هذه هي الرغبة والسلوك من اللاعبين والطاقمين الفني والإداري وجميع المشاركين، بدا الأمر صعبًا للحظة هناك لكننا واصلنا التقدم".

وأشاد كين بزميله بيلينغهام، حيث قال: "جود يفعل ما يقوم به بشكل جيد للغاية، لقد كان هدفًا رائعًا وأبقانا على قيد الحياة في البطولة".

وأكد النجم الإنجليزي المخضرم، في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أعتقد أنه أحد أفضل (الأهداف) في تاريخ بلادنا، يا له من لاعب، إنه يعمل بجد من أجل الفريق".

ويفتقد منتخب إنجلترا خلال لقاء سويسرا خدمات مدافعه مارك جويهي، بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، وذلك عقب حصوله على بطاقة صفراء في وقت مبكر من لقاء سلوفاكيا.

يذكر أن منتخب إنجلترا، الساعي إلى تحقيق لقبه الأوروبي الأول، لم يحرز أي لقب على مدار تاريخه، سوى فوزه بكأس العالم حينما استضافها على ملاعبه عام 1966.