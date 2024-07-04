نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الأوروجواني، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

ونجح منتخب البرازيل في التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، باعتباره وصيف المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب أوروجواي كمتصدر مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

موعد مباراة البرازيل ضد أورجواي في كوبا أمريكا

ومن المنتظر أن تقام مباراة البرازيل وأوروجواي، يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة والسعودية، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد أوروجواي في كوبا أمريكا

والجدير بالذكر أن شبكة fox sports، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس كوبا أمريكا 2024، حيث لا توجد أي قناة عربية حصلت على حقوق بث المباريات.