نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو الفريق الكروي الأول بنادي اتحاد جدة السعودي في حسم أولى صفقات فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتمكن مسؤولو الإتحاد السعودي من حسم التعاقد مع آرثر ثياتي نجم وسط رين الفرنسي ونجم المنتخب البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد مسؤولو الإتحاد مع الموهبة البلجيكي صاحبة الـ 24 عام مقابل 18 مليون يورو تم دفعهم إلى فريق رين الفرنسي مقابل الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي في الموسم الجديد.

وجائت تلك الصفقة بعد ترشيحات المدير الفني ستيفان بيولي، المرشح لتدريب فريق الإتحاد في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة ثلاث مواسم مع وجود بند ضمن العقد على إمكانية تمديد العقد لمدة موسم حال موافقة الطرفين.