نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، خلال التقرير التالي، موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في دور ربع نهائي أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على جورجيا في دور الـ16 بأربعة أهداف مقابل هدف.

في حين حجز منتخب ألمانيا صاحب الأرض مقعده في ربع النهائي بعد الفوز على الدنمارك بهدفين نظيفين مساء السبت الماضي.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وألمانيا في دور ربع نهائي أمم أوروبا مساء الجمعة والموافق الخامس من يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين إسبانيا وألمانيا عند تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، على ملعب مركور شبيل أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

وتنقل مباراة إسبانيا وألمانيا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.