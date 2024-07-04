الرياضة

شبانة: عواد يعرض نفسه على الوحدة السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة محمد عواد حارس مرمى الزمالك في خوض تجربة جديدة مع نادي الوحدة السعودي والذي سبق وإن خاض معه تجربة إحترافية ماضية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عواد طلب من خلال بعض الوسطاء عرض رغبته على مسئولي الوحدة في حاول موافقتهم.

واتم شبانة حتى الآن لم يبدي مسئولي الوحدة رغبة في التفاوض مع عواد... في حين رفضوا التعليق على مفاوضاتهم مع محمد الشناوي حارس إنتظارا لما ستسفر عنه عملية التفاوض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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