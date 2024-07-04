أول تعليق من تين هاج بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2026

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق، حتى يونيو 2026، ليواصل رحلته داخل قلعة داخل أولد ترافورد.

نشر نادي مانشستر يونايتد، بيان رسمي عبر منصاته الرسمية، أعلن من خلاله تجديد عقد إيريك تين هاج لمدة موسم لينتهي في يونيو 2026 بدًلا من يونيو 2025.

أول تعليق من تين هاج على تجديد عقده

علق تين هاج على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، قائلا: أنا سعيد جدًا بالتوصل إلى اتفاق مع الفريق لمواصلة العمل معًا، إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بكل فخر في الكأسين، ويجب أن نكون واضحين أيضًا، أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الصعب الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة.

وتابع: العديد من الأشياء التي تدل على التقدم عما كنا عليه عندما انضممت، وخلال مناقشاتي مع إدارة مانشستر يونايتد، وجدنا تقارب في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف، ونحن جميعًا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معًا.

