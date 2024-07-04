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أحمد جودة - القاهرة - وجه مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صدمة قوية إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن طلبه التعاقد مع إحدى الصفقات الإفريقية القوية في الصيف المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن المدرب السويسري طلب التعاقد مع تيبو موكوينا لاعب وسط صن داونز الجنوب إفريقي، لخلافة المالي أليو ديانج المحتمل رحيله.

الأهلي يوجه صدمة إلى كولر بسبب الدبابة الإفريقية

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي، أخطر كولر المدير الفني، بصعوبة التعاقد مع نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة النادي في مطالبه المالية.

وتابع: "المبلغ المطلوب من جانب النادي الجنوب إفريقي مبالغ فيه وصعب دفعه، بجانب المنافسة بين الناديين علي دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وهو ما يجعل ناديه يرفض رحيله لمنافس له".

