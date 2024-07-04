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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الظفر بخدمات جوشوا كيميش لاعب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، وبحسب قناة "آر إم سي" قرر فريق العاصمة الفرنسية فتح المفاوضات مع اللاعب للوصول إلى إتفاق قبل التفاوض مع الفريق البافاري حيث أكد الأخير أنه لا يمانع رحيل اللاعب.



وفي نفس الإطار يسعى كل من ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد لضم اللاعب، حيث كشف موقع فوتبول إسبانيا أن الناديان الإنجليزيان قد دخلا في سباق للتعاقد مع كيميش، حيث ينتهي عقد لاعب وسط دفاع منتخب "المانشافت" مع البايرن في الصيف القادم.

كيميش على "رادار" باريس سان جيرمان





كما يسعى برشلونة إلى ضم اللاعب ولكن ذلك لن يكون سهلا في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها الفريق الكتالوني حيث أن الأمر إزداد تعقيدا بعد دخول أندية قوية في سباق الحصول على خدمات جوشوا كيميش.



وإنتقل جوشوا كيميش إلى بايرن ميونيخ في 2015 بعقد مدته خمس سنوات يمتد حتى عام 2020 قادما من نادي لايبزيج، ثم جدد عقده مع البايرن حتى عام 2025.

