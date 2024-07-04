نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحتاج إلى 100 مليون يورو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يحتاج إلى 100 مليون يورو في سجلاته من أجل العودة إلى قاعدة 1:1 خلال فترة زمنية الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن النادي الكتالوني يمكنه تحقيق هذا المبلغ من خلال عمليات أخرى غير بيع استوديوهات برشلونة، مثل عملية نايكي، أي دخل سيسمح لهم على الفور بالعودة إلى 1-1.

وقال الصحفي الإسباني فيكتور مالو أن عملية بيع استديوهات برشلونة تسير على المسار الصحيح ولكنها ستغلق خلال 15/20 يوم، من الصعب أن يصبح الأمر رسميًا قبل 20 يوليو.

‏وأضاف مالو أن بعد عملية البيع مباشرة برشلونة سيحصل على 60M ستسمح بالعودة لقاعدة 1/1 ولكن هذا لا يكفي لإجراء صفقات كبيرة (أبرز المرشحين كيميتش ونيكو ويليامز) بل يجب البيع.