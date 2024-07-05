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أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

بركات: المنتخب يواجه أوكرانيا والعراق قبل أولمبياد باريس



وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي طلب خوض معسكر في فرنسا، لذا البعثة ستتوجه إلى باريس يوم 10 يوليو الجاري".



وأضاف: "منتخب مصر الأولمبي سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو، وهو أحد المنتخبات المتأهلة عن قارة أوروبا".



وتابع: "منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أخرى يوم 17 يوليو أمام نظيره العراق، وهو أحد المنتخبات القوية أيضًا".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "بعد ذلك الأمور ستدخل في مرحلة الجد، حيث يخوض الفريق مبارياته الرسمية أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا".

