الرياضة

بركات: المنتخب يواجه أوكرانيا والعراق قبل أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

بركات: المنتخب يواجه أوكرانيا والعراق قبل أولمبياد باريس


وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي طلب خوض معسكر في فرنسا، لذا البعثة ستتوجه إلى باريس يوم 10 يوليو الجاري".


وأضاف: "منتخب مصر الأولمبي سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو، وهو أحد المنتخبات المتأهلة عن قارة أوروبا".


وتابع: "منتخب مصر سيخوض مباراة ودية أخرى يوم 17 يوليو أمام نظيره العراق، وهو أحد المنتخبات القوية أيضًا".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "بعد ذلك الأمور ستدخل في مرحلة الجد، حيث يخوض الفريق مبارياته الرسمية أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان وإسبانيا".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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