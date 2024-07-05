موعد مباراة إسبانيا المقبلة في نصف نهائي يورو 2024 بعد تجاوز ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الماتدور في معرفة موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي اليورو 2024.

موعد مباراة إسبانيا المقبلة بعد الفوز أمام ألمانيا

يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع الفائز من مواجهة البرتغال ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل 9-7-2024، وذلك في إطار نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد الفائز من مباراة البرتغال ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد الفائز من مباراة البرتغال ضد فرنسا مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.