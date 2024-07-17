نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش وتقرير فني يُقرب نجم الأهلي من الدكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 17-7-2024 في السطور التالية:

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش حتى 2025

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط الفريق، لمدة إضافي حتى عام 2025.

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، بيان رسمي يعلن من خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث قال: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تجديد عقد قائدنا حتى 30 يونيو 2025".

وتابع البيان: "وصل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي مواسمه الاثني عشر التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أسطورة ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وواصل البيان: "مودريتش هو أحد اللاعبين الخمسة الذين تمكنوا من الفوز بـ 6 كؤوس أوروبية ويمتلك أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا".

وأكمل البيان: "على المستوى الفردي، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد كان جزءًا من FIFA World Cup Eleven في 6 مناسبات وتم اختياره مرتين كأفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا".

وأتم البيان: "لقد فاز بالكرة الذهبية مرة واحدة والكرة الفضية لكأس العالم للأندية مرة واحدة. وحصل مع المنتخب الكرواتي على الكرة الذهبية لكأس العالم 2018 والكرة البرونزية لكأس العالم 2022".

تقرير فني يُقرب نجم الأهلي من الدكة

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تقديم ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الأهلي، تقرير فني للسويسري مارسيل كولر المدير الفني حول مستوى وأداء ثنائي حراس المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: أكد يانكون في تقريره أن مستوى الشناوي في تراجع مُستمر لعدم قدرته على التعامل النفسي مع الضغوط الأخيرة وانتقادات الجماهير والسوشيال ميديا، كما أن لياقته البدنية تراجعت بشكل واضح ولم يعد قادرًا على مواجهة المنافسين بنفس لياقته.

وتحدث مدرب حراس الفريق عن تراجع الحالة الذهنية للشناوي ورده فعله البطئ خلال هجمات المنافسين وهو ما تكشفه لغة الأرقام التي تؤكد أن الشناوي استقبل 4 أهداف من 4 تسديدات في آخر 3 مباريات مع الأهلي أمام الداخلية وبيراميدز ومودرن سبورت.

وأشار محمد الليثى قائلا: يانكون أكد أن مصطفى شوبير هو الأنسب للدفاع عن عرين الأهلي الفترة المقبلة التي ينافس فيها الفريق بقوة على لقب الدوري وكولر يرى أن أخطاء الشناوي زادت الفترة الأخيرة، وسوف يناقش مع جهازه المعاون مصير الحارس الأساسي من المباريات المقبلة وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن كولر لن يتسرّع في الإطاحة بالشناوي حتى لا يتم تدميره معنويًا مع محاولة تصحيح أخطاؤه.

