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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سمير أبو العمايم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة القلعة البيضاء أمام نظيره فريق بروكسي قد غاب عنها الحماس بسبب الغياب الجماهيري.

نجم الزمالك السابق: المباريات بلا طعم دون الحضور الجماهيري.. وغياب "الفار" أزمة



وأشار سمير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، إلى أن المباريات بلا طعم في ظل الغياب الجماهيري.



وأردف:" غياب الفار في مباريات كأس مصر يُسبب أزمة كبيرة، كان هناك العديد من الحالات الجدلية في مباراة الزمالك وبروكسي".



واختتم تصريحاته مشيدًا بمستوى الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتوح في مباراة بروكسي.

