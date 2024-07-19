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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شبيبة القبائل، المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم، فسخ عقد لاعبيه دادي الحسين مواقي وسليم بومشرة، بالتراضي.

فسخ عقد ثنائي شبيبة القبائل

وكان شبيبة القبائل قد تعاقد مع 4 لاعبين جدد، وهم الحارس جايا مرباح، والمدافع الدولي محمد الأمين مدني، ولاعب خط الوسط عبد العزيز أيمن لحمري، والمهاجم المالي ساديو كانوتي.

وسيتولى عبد الحق بنشيخة، تدريب شبيبة القبائل، بموجب عقد يمتد لنحو 3 مواسم.

