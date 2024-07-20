نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغز الغياب المستمر.. هل يعود نجم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الغياب عن فريقه في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي.

هل يغيب أحمد عبد القادر عن مواجهة بيراميدز؟

ويعاني عبد القادر من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة. حيث يؤدى اللاعب جلسات علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق يوميًا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في تدريب الفريق.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.