عاجل.. زياد السيسي يخسر أمام التونسي فارس فرجاني وينتظر منافسات البرونزية للسلاح

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت لاعب سلاح السابر زياد السيسي أمام التونسي فارس فرجاني وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس.

زياد السيسي يخسر أمام التونسي فارس فرجاني

وعكس المتوقع سقط السيسي في فخ الهزيمة بنتيجة 15-11 لينتظر خوض المنافسة البرونزية.

وكان السيسي قد تأهل بعد الفوز على بطل ألمانيا ماتياس سزابو.في دور ربع النهائي

من هو زياد السيسي؟

هو من مواليد 15 ديسمبر 1994 بالإسكندرية، ويلعب لنادي بالم هيلز.

ومن هواياته مشاهدة الاسكواش وكرة السلة والكرة الطائرة والغطس.

متزوج من نوران جوهر بطلة العالم للاسكواش، ويحلم الثنائي بالتواجد سويا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد إدراج رياضة الاسكواش.

والده الراحل علي السيسي سبق له اللعب لمنتخب مصر لكرة السلة.

بدأ ممارسة كرة السلة بسبب عائلته لأن والده ووالدته وشقيقه لعبوا اللعبة، كان ضمن الجيل الذهبي لسبورتنج في السلة والذي ضم إيهاب أمين لاعب الأهلي الحالي.

والدته كانت تحب الرياضات الفردية وأعجبت بالسلاح لأنه يطلق عليها رياضة الأمراء، وفي البداية رفض الانتقال للسلاح بسبب حبه لكرة السلة قبل أن يحترف اللعبة ويشارك في المحافل الدولية