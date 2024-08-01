نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة البنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي التي تجمع الفريقين مساء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، كل من:-

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.