"هتبقا مليونيرخلاص". . التلفزيون القديم كنز في بيتك اغلي من الذهب اوعي ترميه .. " يارتني عرفتها من زمان"

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التلفزيون القديم من اكثر الاشياء التي لا ينتبه اليها احد حاليا ويعتبر كخرده ، التلفزيون دا طبعا انت راكنه ومبتستخدمهوش، يحتوي التليفزيون القديم علي اشياء كثيره لها اهميه كبيره في حياتناعلى الأسلاك والمعادن والتي يمكنك بيعها، بالإضافة إلى العديد من قطع الغيار التي يمكن إعادة تدويرها في الإلكترونيات ،إحنا بنتكلم دلوقتي على التليفزيون القديم، التليفزيون القديم يا سيدي اللي كان ب أريل فوق البيت،وتقعد تحرك الأريل يمين وشمال علشان التليفزيون يجيب صوره ،اهو دا بقى اللي احنا قصدنا عليه.. التلفزيون دا طبعا أنت دلوقتي راكنه وما بتستخدموش فيه كنز،

كيفية استخراج القطعة الثمينة من التلفاز القديم؟!

سنوضح لك بعض الخطوات لاستخراج القطع المميزة:

1. يجب أن تستخدم مفكًا مناسبًا لإزالة الجزء الخارجي للتلفاز.

2. استخدم مفكًا مناسبًا لاستخراج جهاز الضغط الكهربائي من داخل الجهاز، حيث يُستخدم هذا الجهاز في العديد من الاستخدامات، مثل الصدمات الكهربائية ومصابيح العين، ويُستخدم في العديد من الأجهزة المختلفة. يجب عليك أيضًا استخدام مفكٍ مسخنٍ لجعل هذه المهمة أسهل بالنسبة لك، ويجب أن تكون حذرًا ومنتبهًا عند استخدامه أثناء التعامل مع الكهرباء، نأمل لكم السلامة والأمان وبهذا نكون قد قدمنا لكم الطريقة للاستفادة من التلفاز القديم، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة من المعلومات التي قدمناها لكم، ونأمل أن تستفيدوا منها.