جوزك هيتجنن عليكي .. وصفة " كريم بانثينول " استعمليها بهذه الطريقة وشاهدي النتائج المبهرة بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أكثر من الوصفات الخاصة بالتجميل والتي تنتشر بشكل كبير بين الفتيات اللاتي يحرصن على مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عنها بل والبحث في جوجل عن وصفات بعينها لكن لابد من التدقيق فيما ترغبين به من وصفات فعلامات الجمال لدى المرأة متعددة وكثيرة ولكل تفصيلة منها وصفة معينة لذا يجب أن تختاري بشكل جيد الوصفة التي ترغبين في الحصول عليها حيث أن الهدف هو الحصول على مزيد من الجمال والإطلالة المشرقة والمظهر الطبيعي

جدير بالذكر أن أيات الجمال لدى المرأة عديدة ومتنوعة لكن هناك بعض الأولويات التي لا يمكن الاستهانة حولها من جانب النساء والتي تتمثل في البشرة فالحصول على بشرة ناعمة ملساء بيضاء مثل الثلج هو حلم وهدف تسعى له كل فتاة مهما كان عمرها والمرحلة السنية التي تنتمي لها لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضح لكن إحدى تلك الوصفات الرائعة التي لها نتائج ولا في الأحلام ولن تكلفك الكثير من الأموال في سبيل إعدادها

– وصفة كريم بانثينول للتبييض

ماسك كريم بانثينول

نضع كمية من كريم بانثينول مع القليل من النشا

ثم نطبق تلك الوصفة على منطقة الوجه والرقبة لمدة تقترب من ال 20 دقيقة

بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر

للحصول على نتائج سريعة ورائعة لابد من تكرار تلك الوصفة