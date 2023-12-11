"لو تليفونك وقع في المية مايهمكش" .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقتين .. جربها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتقد بعض الأشخاص أن سقوط الهاتف في الماء يعتبر كارثة كبيرة لأنه يظن تلف البطارية عطل الجهاز، حيث يمكن أن يتعرض الشخص لذلك عند الشاطيء أو في دورات المياه أو حمام السباحة وغيرها، ويظن بعد ذلك أنه لا يمكن إصلاحه وعليه بشراء هاتف جديد ومع ذلك نرصد لك طريقة سهلة للتغلب على ذلك خلال دقيقتين فقط ويعود هاتفك كما كان، وهذا ما نقدمه خلال سطور المقال.

كيفية اصلاح الهاتف بعد سقوطه في الماء؟

توجد بعض الطرق التي يمكن التعرف عليها في حالة سقوط هاتفك داخل الماء ومنها ما يلي:

أولًا يلزم إخراج الهاتف من الماء بصورة سريعة.

فتح الهاتف من الخلف إن أمكن وإخراج الشريحة أو الخط منه ثم إحضار منديل أو قطعة قطن كبيرة ووضعها على الهاتف.

إحضار إناء من الأرز الجاف ووضع الهاتف بداخله لفترة حتى يمتص الماء منه.

شفط الماء من السماعات ومكان وضع الشاحن وذلك من خلال استخدام المكنسة، بعدها نحضر قطعة قطن ونغمسها في الكحول ونقوم بتنظيف الهاتف وبعدها سوف يعمل معك كما كان.

أشياء توقف عن فعلها عند وقوع الهاتف في الماء

معظم الهواتف الذكية تدعم خاصية مقاومة الغبار والماء وإذا كان هاتفك لا يدعم هذه الخاصية توقف عن فعل ذلك في حالة وقوعه بالماء: